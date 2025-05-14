Папа римский встретился с теннисистом Янником Синнером

Папа римский Лев XIV провел частную аудиенцию с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, сообщает Ватикан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер и папа римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / AP Янник Синнер и папа римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / AP

Встреча прошла в зале аудиенций Павла VI. На ней также присутствовали члены семьи Синнера и президент Итальянской федерации тенниса Альберто Бинаги.

12 мая понтифик, обсуждая организацию благотворительного теннисного матча, пошутил, что не хотел бы встречаться с теннисистом. «Только не приводите Синнера»,— сказал он. С английского фамилия спортсмена переводится как «грешник». Ранее папа Лев XIV признавался, что увлекается теннисом и иногда играет на любительском уровне.

На этой неделе Синнер принимает участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов категории «Мастерс» в Риме. Для итальянца это первый турнир после отбытия трехмесячной допинговой дисквалификации. Он дошел до четвертьфинала, где сыграет против датчанина Каспера Рууда.

Таисия Орлова