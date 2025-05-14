Причиной смерти найденных в гараже Саратова девочек стала тупая травма головы

Расследование уголовного дела по факту обнаружения тел двух девочек в возрасте трех и семи лет в одном из гаражей ГСК «Жигули» Саратова показало, что причиной их смерти стала тупая травма головы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, тела несовершеннолетних нашли в салоне находившейся в гараже машины накануне, 13 мая. Около автомобиля обнаружили тело их матери.

Следствие также выяснило, что гараж был закрыт изнутри. Сейчас специалисты проверяют причастность к совершению преступления матери погибших. Изъяты вещественные доказательства с места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Павел Фролов