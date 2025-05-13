Следствие возбудило дело после обнаружения тел двух девочек в гараже Саратова

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова возбудил уголовное дело в связи с обнаружением тел несовершеннолетних в одном из гаражей ГСК «Жигули» областного центра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, тела двух девочек в возрасте трех и семи лет нашли в салоне находившегося в гараже автомобиля сегодня, 13 мая. Около машины обнаружили также их мертвую мать.

Следователи и криминалисты изучили место происшествия. Специалистам предстоит провести судебные экспертизы. На телах детей признаки насильственной смерти не выявлены.

Павел Фролов