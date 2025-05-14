Восстановление электроснабжения Тольятти затянулось

К 15:00 (MSK+1), как обещали в горадминистрации, электроснабжение Тольятти, где без электричества остались потребители 239 многоквартирных жилых домов и 16 социально значимых объектов, восстановлено не было. На ГПП-4 АО «Самарская сетевая компания», где сегодня произошёл технологический отказ оборудования, прибыл глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Господин Сухих в своем Telegram-канале сообщил, что в результате без электроэнергии остаются 152 МКД и 12 социальных объектов, что не соответствует изначальным данным, озвученным МЧС.

«В настоящее время аварийно-восстановительные работы на подстанции завершены, проводятся необходимые испытания. Приступить к подаче электроэнергии планируется через 40 минут. Работа будет проводиться поэтапно»,— заявил глава Тольятти.

Алексей Алексеев