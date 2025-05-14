Областной суд оставил без изменения приговор бывшему первому вице-губернатору Ульяновской области

В среду, 14 мая, Ульяновский областной суд отказал защите в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил без изменения приговор Ленинского райсуда Ульяновска, вынесенный бывшему первому заместителю губернатора региона Игорю Эделю и его бывшему помощнику Дмитрию Смирнову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», 14 февраля этого года Ленинский районный суд огласил приговор Игорю Эделю, обвиняемому в вымогательстве и получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), Дмитрию Смирнову, обвиняемому в посредничестве в получении взятки в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Следствием и судом было установлено, что 68-летний Игорь Эдель «требовал через посредников — начальника отдела по обеспечению деятельности облправительства Дмитрия Смирнова и своего советника Михаила Васильева «взятки за общее покровительство и попустительство в отношении коммерческих организаций», осуществлявших строительство на территории региона.

Речь идет в первую очередь об известных компаниях ООО «Тандем» и ООО «Технология», принадлежащих в тот период предпринимателю Артуру Фахрудинову (в 2021 году обе организации уже имели более 20 госконтрактов на сумму более 700 млн руб.). В феврале 2022 года Михаил Васильев потребовал от Артура Фахрудинова передать ему «Технологию», и тот согласился, опасаясь ухудшения отношений с вице-губернатором. После этого, в марте 2022 года «Тандем» стал победителем торгов на реконструкцию очистных сооружений в Заволжском районе Ульяновска. После заключения контракта стоимостью 2,99 млрд руб. с Артура Фахрудинова стали требовать 10% от контракта (299 млн руб.) для передачи первому вице-губернатору.

Всего, по данным следствия, через Михаила Васильева и Дмитрия Смирнова Игорь Эдель требовал с подрядчиков «за общее покровительство» более 692 млн руб., фактически он успел получить более 117 млн руб.

Михаил Васильев дал следствию признательные показания, его дело рассматривалось в особом порядке, в сентябре прошлого года суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб.

Ленинский районный суд, согласившись с позицией прокуратуры Ульяновской области, приговорил Эделя к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн руб. с лишением на восемь лет права занимать руководящие должности во власти сроком на 8 лет. Дмитрий Смирнов получил девять с половиной лет колонии строгого режима, аналогичный штраф и пятилетний запрет на занятие должностей.

Прокуратура, требовавшая для Игоря Эделя 15 лет лишения свободы, апелляционное представление подавать не стала.

Адвокат Игоря Эделя Александр Погодин заявил, что с решением облсуда не согласен и будет направлять кассационную жалобу. По его словам, вина его подзащитного «не доказана», «полученных вице-губернатором денег никто нигде не нашел», «у Эделя не было таких полномочий для покровительства», «неправильно применены нормы уголовного законодательства».

Также намерен обжаловать приговор в кассационной инстанции и адвокат Дмитрия Смирнова Сергей Загребельный, отметивший, что «факты не доказаны, выводы суда противоречат фактическим обстоятельствам».

Сергей Титов, Ульяновск