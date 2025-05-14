Мирра Андреева взяла курс на Эр-Рияд

В четвертьфинале Internazionali BNL d’Italia, проходящего в Риме объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом €14 млн, первая ракетка России Мирра Андреева в двух сетах уступила американке Коко Гауфф. Это уже четвертое подряд поражение россиянки от представительницы США, которая в ближайший понедельник поднимется на второе место в мировом рейтинге. Несмотря на эту неудачу, в нынешнем году Андреева набрала уже более 3000 рейтинговых очков и имеет отличную возможность получить путевку в Эр-Рияд на итоговый турнир сезона WTA Finals.

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Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Мирра Андреева

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Римский четвертьфинал против Коко Гауфф выглядел для Мирры Андреевой очень серьезным испытанием. Американка сейчас показывает качественный теннис, на прошлой неделе в Мадриде на той же стадии она переиграла россиянку в двух партиях и лишь в финале в упорной борьбе уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

Обладая разнообразной игрой по всему корту, Гауфф справа все же бьет намного сильнее и опаснее, чем слева. Нейтрализовать такой козырь Андреевой пока реально лишь за счет смены ритма, и неудивительно, что в самые успешные для себя отрезки первого сета россиянка часто использовала крученые удары по высокой траектории, которыми заставляла соперницу больше двигаться и не позволяла ей атаковать. Однако в целом преимуществом владела Гауфф. В четырех первых геймах на своей подаче она отдала лишь три очка, затем, после обмена брейками, снова взяла подачу Андреевой и выиграла партию — 6:4.

Сценарий второго сета получился более непредсказуемым. Гауфф сразу повела — 2:0, но немного потеряла концентрацию, в то время как Андреева, наоборот, прибавила и даже ненадолго вышла вперед с брейком.

В плотных обменах ударами на задней линии инициативой, как правило, по-прежнему владела американка, но, когда на корте завязывалась тактическая борьба, россиянка зачастую выглядела интереснее. В итоге дело завершилось захватывающим тай-брейком, который по своей стилистике в целом не соответствовал этому матчу. Теперь уже Гауфф удачно применяла высокий отскок и резаные удары в противоход, в то время как у Андреевой однажды прошел ювелирный укороченный. Именно им она выиграла свое последнее, пятое очко. Два следующих розыгрыша остались за Гауфф. В итоге — 6:4, 7:6 (7:5) за 1 час 42 минуты. За последние три года американская теннисистка обыграла Андрееву уже в четвертый раз подряд, причем трижды это случилось на грунтовом покрытии.

Эта победа позволила Гауфф повторить свой прошлогодний результат на Открытом чемпионате Италии и закрепиться на втором месте в рейтинге перед началом Roland Garros, где она, соответственно, получит выгодный второй номер «посева». Уровень игры американки позволяет считать ее одним из фаворитов парижского мейджора, на котором в 2022 году она доходила до финала.

Что касается Андреевой, то на трех грунтовых турнирах в Штутгарте, Мадриде и Риме она заработала 490 рейтинговых очков и за счет этого смогла, подобно белоруске Арине Соболенко и американке Мэдисон Кис, преодолеть отметку 3000 баллов, набранных с начала сезона.

Учитывая, что проходной балл на итоговый турнир WTA Finals, который пройдет в ноябре в Эр-Рияде, составляет порядка 4000 очков, шансы россиянки принять участие в этом состязании можно считать очень высокими.

Более того, в случае стабильно высоких результатов она может претендовать на звание второй ракетки мира. Правда, для этого, конечно, требуется начать побеждать Гауфф, которая пока берет верх над эмоциональной Андреевой за счет опыта, спокойствия и солидности.

Евгений Федяков