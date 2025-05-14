Генсек ООН: исключение для Украины в части международного права приведет к хаосу

Неспособность добиться справедливого мира на Украине с учетом сохранения ее территориальной целостности приведет к подрыву международного права и хаосу во всем мире. С таким заявлением генсек ООН Антониу Гутерриш выступил в среду в Берлине на конференции, посвященной миротворческим операциям ООН.

«В такой момент, как этот, чрезвычайно важно, чтобы международное право восторжествовало,— сказал он . — В противном случае мы создадим почву для хаоса во всем мире» (цитата по Reuters).

11 мая Владимир Путин предложил властям Украины возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что возглавит украинскую делегацию. В Кремле 14 мая подтвердили, что российская делегация примет участие в переговорах в Стамбуле, однако не уточнили, кто именно представит страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что все тезисы России «на столе».

Анастасия Домбицкая