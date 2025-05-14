Посольство Бразилии: самолет президента совершит остановку в Москве

Самолет президента Бразилии Лулы да Силвы совершит остановку в Москве, подтвердило бразильское посольство в России. СМИ сообщали, что несколько часов назад самолет бразильских ВВС, который используется для перевозки правительственных делегаций, приземлился в Москве.

«Посольству Бразилии известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершит техническую остановку в Москве. Дополнительной информацией по этому вопросу посольство не обладает»,— сообщили ТАСС в бразильском диппредставительстве.

Лула да Силва говорил о планах приехать в Москву, чтобы попытаться убедить Владимира Путина поехать на завтрашние переговоры России и Украины в Стамбул. Кремль обещал сообщить, если встреча лидеров состоится.

Подробности — в публикации «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».

Лусине Баласян