Памятник осетинскому поэту Коста Хетагурова открыли в Тегеране

В Тегеране состоялась церемония открытия памятника осетинскому поэту и писателю Коста Хетагурову. Бюст установили в университете имени Алламе Табатабаи, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

На торжественном мероприятии присутствовала делегация Северо-Осетинского государственного университета.

«Установка памятника приурочена к 126-летнему юбилею публикации знаменитого сборника Коста Хетагурова "Осетинская лира". Это событие стало важным этапом в укреплении культурных связей между Россией и Ираном»,— написал в своем Telegram-канале Сергей Меняйло.

В знак дружбы представители осетинской делегации преподнесли иранским коллегам экземпляр «Осетинской лиры» на персидском языке.

Николай Аксенов