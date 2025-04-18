В Воронежской области назначили двух районных прокуроров

Приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова в Воронежской области назначено два прокурора: советник юстиции Владимир Пегарьков возглавил прокуратуру Эртильского района, а старший советник юстиции Олег Паршиков — прокуратуру Советского района Воронежа. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Владимир Пегарьков одновременно был освобожден от должности зампрокурора Аннинского района, которую занимал с сентября 2010 года. В органах прокуратуры он работает с 2005 года, за это время занимал должности следователя, помощника и старшего помощника прокурора Аннинского района. Получил юридическое образование в ВГУ, за примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся генпрокурором и прокурором области.

Олег Паршиков с 2008 года и до нового назначения занимал пост начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Воронежской области. Получил высшее юридическое образование в ВГУ, на службу в надзорное ведомство был принят в 1999 году. В разные годы работал помощником Борисоглебского межрайонного прокурора, следователем Борисоглебской межрайонной прокуратуры, прокурором и старшим прокурором в областной прокуратуре, следователем прокуратуры Центрального района Воронежа. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся генпрокурором и прокурором Воронежской области.

В начале недели стало известно, что прокурором Троснянского района Орловской области назначен Дмитрий Коробов.

Ульяна Ларионова