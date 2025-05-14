СК начал проверку после инцидента с девочкой в дзержинском кафе

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению об оказании небезопасных услуг в одном из кафе Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр СК России 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 10 мая в кафе семилетняя девочка при приеме пищи подавилась инородным предметом и стала задыхаться. После этого ребенка госпитализировали.

По данному факту в следственном управлении СК России по Нижегородской области начали процессуальную проверку, Александр Бастрыкин взял ее на контроль.

Анастасия Титова