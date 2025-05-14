К банковским проверкам привлекают родственников

Для разморозки счета банки стали требовать привести родственников. О таких случаях в московских отделениях пишут «Известия». Так, одной из клиенток заблокировали средства при попытке перевести их на счет в другой кредитной организации и пригласили ее в отделение из-за подозрений в мошенничестве. Но там женщине снова отказали и потребовали вернуться уже с совершеннолетним сыном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кредитные организации действительно стали привлекать к проверкам третьих лиц. В некоторых случаях визита одного клиента оказывается недостаточно, заметил эксперт по противодействию мошенничеству Александр Федосеев: «Законодательно таких требований для банков нет, но практика имеет место, иногда в отделения просят подойти родственника. Когда человек находится под сильным влиянием мошенников, то может приносить даже поддельные документы, либо документы, составленные самими же злоумышленниками, которые подтверждают, допустим, взятие кредита. И как только появляется требование привести родственника, то человек либо вынужден объяснить родным, зачем он все это делает, либо просто не приходит тогда в банк. В случае, если банк ошибся, клиент может настаивать на том, чтобы ему все разблокировали. Кредитная организация вынуждена будет это сделать и выдать денежные средства. При этом это может быть как и ошибкой со стороны организации, так и действием мошенников. То есть гражданину разблокировали счета, а он потом приходит и говорит, что его все-таки обманули. Таких ситуаций очень много.

У нас 80% людей сначала заявляют, что операция правомерная, а потом сообщают о мошенничестве, и мы их не можем остановить».

Как отмечают аналитики, подобные случаи бывают и во время досрочного расторжения вклада, если до этого клиент переводил средства на другой счет. Отказывать в услугах без подтверждения близкого банки не могут, подчеркнула руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. В этой ситуации, по ее словам, клиент может оспорить решение организации в ЦБ: «Нет никаких оснований требовать от человека привести с собой родственника, чтобы что-то доказать. Сейчас многие банки репетируют историю с привлечением третьего лица, продавая даже специальные сервисы "второй руки". Возможно, героиня этой истории подключила один из них, и в случае подозрительных операций нужно согласие родственника. Надо смотреть, что конкретно произошло. Но если мы берем обыденную ситуацию, когда ничего не произошло, счет заблокировали, и операционист требует присутствия родственника, то пока еще эта норма не вступила в силу.

При этом действительно сейчас в каких-то операциях можно заметить цифровой мошеннический след. В этом случае они находятся как раз в зоне маркировки Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. Если это происходит, то ни операционист, ни банк на это в моменте повлиять, естественно, не могут, ведь срабатывает автоматизированная система признаков, антифрод-система. Тогда можно написать обращение в Банк России. Пострадавшая также имеет право обратиться в службу защиты прав потребителей финансовых услуг или в интернет-приемную Банка России.

Случаются такие нелепые ситуации, но они пока не носят массовый характер. Для них точно есть решение, и точно за этим наблюдает регулятор».

Доверить действия клиента родственнику предложили в 2023 году. Законопроект об обязательных сервисах «второй руки» стали обсуждать вместе с Центробанком. Пока он принят только в первом чтении. По задумке, клиент сможет определить доверенное лицо, которое будет подтверждать все банковские операции.

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Егор Парфенов