Налоговая добивается выплаты 722 млн рублей задолженности от компании «БФА-Строй»

В начале июня 2025 года состоится судебное заседание по делу строительной компании «БФА-Строй», которую ФНС заподозрила в связи с компанией «БФА-Монолит» и неуплате налогов. По результатам проверки трехлетней давности налоговая доначислила «БФА-Монолит» пени, штрафы и НДС в размере 722 млн рублей.

Состав учредителей общества с ограниченной ответственностью незадолго до начала проверки менялся, из него вышла миллиардер Людмила Коган, владевшая 30% акций организации. Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас бенефициарами «БФА-Монолит» являются два предпринимателя.

Не добившись уплаты задолженности, ФНС привлекла к ответственности компанию «БФА-Строй», которую заподозрили в тесной связи с должником. В последней компании госпожа Коган также владеет 30% акций. Оба общества выступали подрядчиками в жилом и коммерческом строительстве, в том числе выполняя работы для группы «БФА-девелопмент».

В ФНС подчеркивают, что финансово-хозяйственная деятельность «Монолита» была последовательно переведена на «Строй» с целью избежания взыскания задолженности. Туда же перевели активы, рабочий персонал и контрагенты.

На текущий момент налоговая добилась ареста счетов последней компании в девяти банках и запрета регистрационных действий с 11 легковыми и пятью грузовыми автомобилями. Обе организации на текущий момент оспаривают решение ФНС.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ресторан SunDay Ginza на Крестовском острове могут снести по требованию комитета имущественных отношений. В Смольном подчеркивают, что сдавали участок в аренду не под общепит, а под пляж.

Андрей Маркелов