Донские парламентарии расширят возможности использования маткапитала

Средства регионального материнского капитала можно теперь использовать более широко. Об этом сообщает пресс-служба донского Заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, региональную выплату теперь можно будет использовать сразу после рождения (усыновления) третьего или последующих детей.

Средствами материнского капитала можно оплатить первоначальный взнос на приобретение жилья, использовать их на лечение детей (при этом возраст детей увеличивается с 18 до 23 лет).

Напомним, в 2025 году сумма регионального маткапитала составляет 151,7 тыс. руб. Средствами могут воспользоваться все многодетные семьи, постоянно проживающие в Ростовской области.

Валентина Любашенко