Суд отказался оштрафовать «Красное Сормово» за отчет о ядерной установке

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск Ростехнадзора с требованием привлечь верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за предпринимательскую деятельность без лицензии, предполагающей штраф для юрлиц в размере 30-40 тыс. руб. Спор развернулся вокруг лицензии на изготовление оборудования для ядерной установки, выданной судостроительному заводу в августе 2024 года, следует из материалов дела в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Условия лицензии, действующей до 2 октября 2029 года, предполагают ежегодные отчеты о выполненных работах в области атомной энергетики. Однако «Красное Сормово» к 24 февраля 2025 года не предоставило Ростехнадзору сведений о закрытых планах качества на поставленное оборудование. Информация о работе верфи в этом направлении за прошедший год также не поступала. Тогда надзорное ведомство составило административный протокол и обратилось в суд, чтобы завод привлекли к ответственности за нарушения.

Однако суд решил, что «Красное Сормово» не занималось ядерными разработками или выпуском соответствующего оборудования. Доказать обратное юристы Ростехнадзора не смогли. Поскольку вина предприятия установлена не была, суд отказал надзорному ведомству в иске.

Владимир Зубарев