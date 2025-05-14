Ярославль в майские праздники посетили 100 тысяч туристов

Ярославль в период майских праздников принял 100 тыс. гостей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Он добавил, что в прошлом году туристов было на 40% меньше. Четверть гостей города осталась на ночь в гостиницах. Всего в регион на праздники приехали 400 тыс. человек. Помимо Ярославля, в топ-5 направлений вошли Угличский, Ярославский и Ростовский округа, а также Переславль-Залесский.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году Ярославль посетило около 2,4 млн туристов и экскурсантов, а регион в целом — 12 млн.

Алла Чижова