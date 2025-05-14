Мерц обвинил Россию в причастности к кибератакам и отравлениям людей в Европе

Канцлер Герамании Фридрих Мерц выступил с первым правительственным заявлением перед Бундестагом. В нем он среди прочего заявил, что Россия представляет угрозу как для Германии, так и для всей Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Как передает ZDF, Фридрих Мерц сказал, что его основная задача на посту канцлера – «решительно защищать нашу свободу от ее врагов». Он упомянул, что Москва, по его словам, причастна к убийствам и отравлениям в европейских городах, кибератакам, уничтожению кабелей связи и организации кампаний по дезинформации.

Отдельно Фридрих Мерц заявил о том, что Берлин остается «солидарным с Киевом в борьбе с российской агрессией». Он также сказал, что Украину «нужно продолжать решительно защищать».

Фридрих Мерц вступил в должность канцлера Германии 6 мая. Своего предшественника на посту Олафа Шольца он критиковал за сдержанность в вопросе военной поддержки Украины и призывал увеличить поставки оружия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц делает явное тайным».