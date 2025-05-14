Дидье Дрогба сыграет в гала-матче, посвященном юбилею победы ЦСКА в Кубке UEFA

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба примет участие в «Фонбет» гала-матче в честь победы московского ЦСКА в Кубке UEFA 2005 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дидье Дрогба

Фото: Михаил Синицын, Коммерсантъ Дидье Дрогба

Фото: Михаил Синицын, Коммерсантъ

Событие пройдет 18 мая на «ВЭБ-Арене». Сборной игроков ЦСКА будет противостоять сборная европейских клубов. Состав второй будет сформирован из футболистов, которые в том сезоне играли против армейцев. Дрогба в сезоне-2004/05 представлял лондонский «Челси», которому ЦСКА дважды всухую проиграл в групповом этапе Лиги чемпионов.

ЦСКА тогда не смог выйти из группы Лиги чемпионов, пропустив вперед «Челси» и «Порту», но опередил ПСЖ и продолжил еврокубковый сезон в Кубке UEFA. На пути к трофею московская команда обыграла лиссабонскую «Бенфику», «Партизан» из Белграда, «Осер», «Парму» и лиссабонский «Спортинг» в финале. Решающий матч принимала столица Португалии. До этого российские клубы не побеждали в клубных европейских соревнованиях.

Роман Левищев