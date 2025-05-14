Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме. В четвертьфинале она уступила третьей ракетке мира американке Коко Гауфф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Мирра Андреева

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6. 30 апреля Андреева также проиграла Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Всего теннисистки встречались четыре раза, все матчи завершились победой американки.

В полуфинале Гауфф сыграет с победительницей встречи между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и китаянкой Чжэнь Циньвень.

Ранее в полуфинал турнира не смогла выйти россиянка Диана Шнайдер. Она уступила Джасмин Паолини из Италии.

Турнир, призовой фонд которого превышает €6 млн, завершится 17 мая. В прошлом году его победительницей стала полька Ига Швентек.

Таисия Орлова