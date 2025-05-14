В КБР увеличили объемы производства силового кабеля

Предприятие «Кавказкабель ТМ» из города Прохладного в первом квартале 2025 года увеличило производство силового кабеля до 1,6 км под напряжение до 1 кВ и 500 км кабеля под напряжение выше 1 кВ. За этот же период выпуск обмоточных проводов достиг примерно 3 т, сообщает пресс-служба администрации КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ассортимент завода включает более 6 тыс. наименований кабельных изделий.

Основное направление специализации завода — изготовление обмоточных проводов для электрических машин. «Кавказкабель ТМ» является единственным изготовителем широкого спектра данной продукции на юге России.

Николай Аксенов