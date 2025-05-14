В Сочи выставили на продажу виллу за 3 млрд рублей

В Сочи выставили на продажу двухэтажную виллу за 3 млрд руб. По данным объявлений на платформе «Циан», общая площадь элитного дома в Хостинском районе составляет 2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИАН Фото: ЦИАН

Объект выполнен из монолита, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Вилла находится на участке площадью 20 соток.

В доме предусмотрено пять спален, столько же санузлов, центральные коммуникации, в том числе газ, вода, отопление и канализация. Среди дополнительных объектов на территории есть гараж, терраса, баня, помещения для персонала, охрана, погреб и два бассейна — крытый и открытый. Также заявлено наличие спа-комплекса.

При первоначальном взносе в 600 млн руб. и ипотеке на 20 лет ежемесячный платеж составит 50,1 млн руб.

Мария Удовик