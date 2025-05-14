Сочи возглавил топ востребованных направлений на майские праздники

Сочи занял лидирующую позицию в рейтинге востребованных направлений Краснодарского края в период майских праздников. По данным регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, в топ также попали Геленджик, Темрюк, Туапсе и Новороссийск, а также Апшеронский, Лабинский и Мостовской районы, которые демонстрируют рост спроса на отдых в предгорных зонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С 1 по 10 мая Кубань посетили 652 тыс. человек, что на 8,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С начала этого года количество туристов в Краснодарском крае превысило 3,3 млн человек, прирост по сравнению с прошлым годом составил 4%.

Во время длинных выходных в регионе функционировало около 3,7 тыс. объектов размещения. Средняя загрузка составила 72%, на черноморском побережье — 75%, на азовском — 41%.

В майские выходные Сочи посетило около 357 тыс. туристов. Заполняемость гостиниц достигала 89%, что близко к летним значениям, а средняя загрузка составила около 81%.

Мария Удовик