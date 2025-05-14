В Челябинске установят стелу памяти пропавших детей

На улице Кирова в Челябинске установят стелу, посвященную пропавшим детям и надежде на их возвращение. Инициатором проекта стал выступает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», сообщает администрация Калининского района.

Художественную композиция «Живи» планируется установить в сквере между домами №11 и №13А по улице Кирова. Объект представляет собой два металлических полотна, украшенных каплями слез. «Две фигуры уходящих вдаль детей плавно переходят в образ улетающих птиц — это символ надежды, что каждый из пропавших детей жив и где-то ждет возвращения домой»,— говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется начать благоустройство территории сквера для установки стелы.