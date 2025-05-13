СКР возбудил дело после смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Рейсовый автобус «Луганск — Севастополь» 13 мая на территории Крыма выехал на встречную полосу и врезался в фургон, что привело к гибели водителя грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Севастополь», вблизи села Знаменка Красногвардейского района пересек разделительную линию и столкнулся с фургоном. В результате аварии скончался 37-летний водитель грузового автомобиля.

В ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю уточнили, что в пассажирском транспорте находилось 16 человек, включая детей. Никто из пассажиров не пострадал.

Руководитель управления СК Владимир Терентьев поручил начать уголовное производство по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В рамках расследования будут проверены действия водителя, процедура предрейсового осмотра и техническое состояние автобуса.

Анна Гречко