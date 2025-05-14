Организаторам борделя в гостинично-банном комплексе Ижевска дали условные сроки

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор пятерым местным жителям за создание борделя в гостинично-банном комплексе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Их признали виновными в организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Суд установил, что с ноября 2021-го по февраль 2025 года, работники одного из гостинично-банных комплексов содержали притон для занятия проституцией, предоставляя помещения другим лицам. В ходе расследования дела были проведены обыски и осмотры, а также допрошены свидетели. На имущество обвиняемых накладывали арест.

Подсудимые вину признали. Директору комплекса суд назначил 100 тыс. руб. штрафа, остальным фигурантам — лишение свободы на один год условно с испытательным сроком на шесть месяцев.