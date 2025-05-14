Мужчины стали активнее покупать парфюмерию через интернет: в первом квартале 2025 года их трафик этих платформах увеличился на 23% относительно того же периода, тогда как у женщин показатель вырос на 20%. В целом интерес россиян к онлайн-шоппингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким — средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

«Яндекс» запустит генерацию подсказок от нейросетей для операторов контакт-центров. В начале мая компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков «Нейросаппорт», следует из базы данных Роспатента. Такой инструмент может быть полезен банкам, ритейлу, телекому. Эксперты считают, что у компании есть все компетенции для этого, но на рынке уже активно работают конкуренты.

МТС отказали в выдаче частот для теста новой технологии «спутник—смартфон». Гибридная сеть могла бы ловить сигнал в местах отсутствия сотовой связи. Речь идет о выдаче полос радиочастот для исследования гибридной спутниковой системы связи стандарта 5G в Томской области, пишут «Ведомости».