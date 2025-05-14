В Магнитогорске ефрейтора осудили за самовольное оставление полевого лагеря

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего в самовольном оставлении части, продлившемся более полугода (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 2 августа прошлого года ефрейтор ушел из полевого лагеря в Челябинской области и жил в Верхнем Уфалее до 5 марта 2025-го. В начале весны он сам прибыл в военную комендатуру Чебаркульского гарнизона. Приговор по уголовному делу в отношении местного жителя не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска