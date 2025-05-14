Тамбовские теплицы ГК «Рост» за год увеличили выручку до 7,1 млрд

ООО «ТК Мичуринский» (входит в ГК «Рост» Сергея Рукина) увеличило выручку по итогам 2024 года с 5,2 млрд руб. до 7,1 млрд руб. (+35%). Также выросла чистая прибыль компании — с 3 млрд руб. до 3,4 млрд руб. (+14,4%). Это следует из данных, опубликованных на Rusprofile.

Дебиторская задолженность предприятия выросла в 2,6 раза (с 1,8 млрд руб. до 4,7 млн руб.), а кредиторская — снизилась на 18,8% (со 181,6 млн руб. до 147,4 млн руб.).

Тепличный комбинат «Мичуринский» — крупное предприятие по выращиванию томатов, сладкого перца, баклажанов, огурцов. По собственным данным, общая площадь комбината составляет 62,2 га. Первые теплицы площадью 30 га были запущены в 2021 году. В начале 2023-го была открыта вторая очередь комбината стоимостью 8,5 млрд руб., в результате чего площадь теплиц увеличилась вдвое. Общая стоимость двух очередей, по данным облправительства, составила более 17 млрд руб. В июне 2023 году «ТК Мичуринский» сообщил о намерении реализовать инвестпроект по строительству третьей очереди с объемом инвестиций 12,5 млрд руб.

Ульяна Ларионова