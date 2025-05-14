Ограничения на экспорт бензина могут продлить до конца октября
Правительство РФ рассматривает возможность продления ограничений на экспорт бензина на два месяца, до конца октября этого года, сообщили два источника “Ъ”. Запрет не распространяется на компании, которые производят более 1 млн тонн бензинов в год. Вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака. О продлении ограничений также сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Запрет на экспорт бензина первоначально был введен в России на период с 1 марта по 31 августа 2024 года. 20 мая это эмбарго временно — до конца июля — отменили, а с сентября действие запрета было продлено. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца 2024 года, но 29 ноября правительство разрешило экспорт производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год, оставив в силе запрет для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью. Последний раз ограничения продлевались в конце февраля, до 31 августа.
В пресс-службе правительства по итогам совещания у Александра Новака со ссылкой на Минэнерго и ФАС сообщили, что цены на топливо в розничном сегменте стабильны, дефицит отсутствует и внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом.