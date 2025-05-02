Ижевский бренд одежды «Роль» объявил о ликвидации сети

Ижевский бренд одежды «Роль» (прошлое название — Cult Off) объявил о закрытии всех магазинов, следует из поста торговой сети во «ВКонтакте» 30 апреля. «У нас была одна большая идея — одежда российского производства для всей семьи. К сожалению, эта идея не сработала»,— указано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Роль», vk Фото: «Роль», vk

Представители сети «Роль» указывают, что цены на одежду были выше в сравнении с китайскими аналогами. «По данным за 2023 год, средняя зарплата на производстве в Лаосе составляет около 9,3 тыс. руб. в месяц. За такие деньги в России никто работать не будет»,— объясняют авторы посты. В среднем за продажу изделия торговая сеть получала 400 руб. прибыли. «Меньше — не имеет смысла: не окупаются ни сотрудники, ни тем более мы как основатели бренда»,— говорится в сообщении.

Напомним, бренд одежды Cult Off, позднее переименованный в «Роль», был основан в 2019 году двумя ижевскими предпринимателями Юрием Мамаевым и Сергеем Федоровым. По данным во «ВКонтакте», розничные отделы сети находятся в трех торговых центрах в Ижевске и одном торговом комплексе в Санкт-Петербурге. В интервью «Ъ-Удмуртия» Сергей Федоров рассказывал, что к 2027 году сеть планировалось представить в 47 городах России. Основной концепцией проекта называлась локализация производства в точках присутствия.

Другими проектами группы компаний «Роль» являются мобильное приложение и местная сеть кофеен, которую запустили в марте 2023 года. Как указано во «ВКонтакте», сейчас насчитывается девять действующих объектов, еще пять — в процессе запуска. О планах на закрытие этой сети не сообщается.