В Курганской области задержали участников ОПГ, похитившей 32 млн рублей субсидий

В Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре задержали девять участников преступного сообщества. Их подозревают в хищении 32 млн руб. федеральных бюджетных средств с помощью мошенничества, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2022-2024 годах председатель сельскохозяйственного кооператива из Сургута создал преступное сообщество. В его состав вошли предприниматели, главы фермерских хозяйств, физические и юридические лица, обладающие необходимыми познаниями в области сельского хозяйства, из разных регионов страны. Они предоставляли в департамент агропромышленного комплекса Курганской области сведения о фиктивных сделках по поставкам оборудования и животных. Участники ОПГ похищали бюджетные средства в виде субсидий на возмещение части затрат, завышая стоимость техники, внося изменения в ее регистрационные данные техники, либо вовсе не приобретая оборудование. Они распределяли деньги между собой. За три года, как считает следствие, сообщники совершили как минимум четыре преступления с ущербом в 32 млн руб.

Следственные органы СК России возбудили уголовные дела по ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе в целях совершения нескольких тяжких преступлений) и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). При силовой поддержке областных УФСБ России, УМВД России и Росгвардии по месту работы и проживания подозреваемых и ряда свидетелей следователи провели обыски и изъяли деньги, документы, печати и электронные носители информации. СУ СКР по регионам будут ходатайствовать перед судом об избрании участникам преступной группы меры пресечения в виде заключения под стражу.

Виталина Ярховска