Ярославскую управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Ярославле инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора оштрафовала на 250 тыс. руб. ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» за несоблюдение требований по содержанию дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В надзорное ведомство с жалобами обратилась жительница многоквартирного дома на улице Тургенева, имущество которого обслуживает «Верхневолжская управляющая компания». Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.

«Выявлены факты повреждения штукатурно-окрасочных слоев фасада, плиточного покрытия в подъездах, захламления строительным мусором верхнего и нижнего технических этажей и иные нарушения»,— рассказали в пресс-службе.

В итоге в отношении УК возбудили дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого был наложен штраф. После чего управляющая начала устранять нарушения.

Алла Чижова