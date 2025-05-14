Президент Таджикистана отменил уголовную ответственность за поддержку экстремистских публикаций в интернете

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, исключающий уголовное преследование за лайк или другой знак в социальных сетях, сообщили в пресс-службе главы Республики.

Портал Asia-Plus уточняет, что закон «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» исключает уголовную ответственность за выражение поддержки публикациям, которые власти считают экстремистскими или угрожающими общественному порядку. Уголовные преследования за лайки и эмодзи в социальных сетях участились в стране после введения поправок к статье о терроризме (ст. 179 УК Республики Таджикистан), которые господин Рахмон подписал в 2018 году.

В октябре 2024 года Эмомали Рахмон раскритиковал работу правоохранителей страны в связи с участившимся преследованием граждан за активность в соцсетях. «Например, в последнее время из-за признания материалов и видеозаписей в социальных сетях доказательствами, лайки, оставленные некоторыми гражданами, приводят к их преследованию. То есть некоторые органы возбуждают против них необоснованные уголовные дела, и этому нужно положить конец», — цитирует президента сайт Sputnik Таджикистан.