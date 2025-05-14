В пяти регионах Черноземья ожидаются грозы и сильный ветер

Желтый уровень погодной опасности ввели в пяти регионах Черноземья из-за прогнозируемых гроз и сильного ветра. Исключением стала Тамбовская область, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Белгородской области ожидается усиление ветра до 17 м/с 9:00 15 мая до 9:00 16 мая. В Липецкой области — до 16 м/с с 6:00 до 18:00 15 мая.

В Воронежской области прогнозируются грозы с ветром до 16 м/с с 6:00 до 18:00 15 мая, в Курской и Орловской областях — те же явления до 21:00 15 мая.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова