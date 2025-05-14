Через сервис «Portal DA» в Черноземье за прошлый год были реализованы активы на сумму более 1,6 млрд рублей

По статистике заключенных сделок в Центрально-Черноземном Сбере, в 2024 году на «Portal DA» было реализовано имущество на сумму более 1,6 млрд рублей. Самыми востребованными активами стали коммерческая недвижимость, складские помещения и здания площадью до 1000 кв. м., грузовой автотранспорт и спецтехника. Размер самой крупной сделки в прошлом году составил 134 млн руб., а в текущем самой дорогостоящей стала сделка на 105 млн руб. В обоих случаях объектом купли-продажи было имущество предприятий продовольственной промышленности.

Сейчас на площадке «Portal DA» размещены активы на сумму более 16 млрд руб. от более чем 100 продавцов из регионов Черноземья.

Как пояснили в кредитно-финансовой организации, «Portal DA» позволяет продать или приобрести различные виды имущества — от частных домов и квартир до торговых центров и производств. Есть объекты, которые можно купить по договору купли-продажи, и те, что находятся в залоге и реализуются на торгах в процедурах банкротства или в рамках исполнительных производств.

Часто реализация залогового имущества сопряжена с различными трудностями: наличие корпоративных конфликтов, банкротства, судебных процессов, что является причиной отсутствия у инвесторов возможности привлечения классического банковского кредита. Для таких сделок с нестандартным риском в Сбере существуют специальные продукты и механизмы, которые позволяют профинансировать приобретение активов с повышенными рисками через «Portal DA».

Карточка каждого актива предоставляет полную информацию о предлагаемом объекте и контактные данные ответственного менеджера. Дополнительно пользователи имеют возможность ознакомиться с услугами самой кредитно-финансовой организации и ее партнёров.

По словам заместителя председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Михаила Белоусова, «Portal DA» как универсальная платформа, представляющая разнообразные варианты недвижимости и иного имущества, отвечает интересам предпринимателей различного профиля, обеспечивая дополнительный потенциал для расширения возможностей ведения бизнеса. «Нами накоплен большой опыт решения самых нестандартных задач, которые помогают бизнесу эффективно решать возникшие потребности», отметил он.