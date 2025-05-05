Средний размер взятки в Нижегородской области в I квартале снизился в 2,2 раза

Почти в 2,2 раза снизился средний размер выявленных взяток в Нижегородской области в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом говорится в статистике оперштаба регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По подсчетам полиции, в первом квартале текущего года средний размер незаконного вознаграждения составил 297,8 тыс. руб. против 653,9 тыс. годом ранее. Всего за первые три месяца 2025 года в регионе задокументировали 84 факта взяточничества, что на 31,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Из них 27 фактов получения взяток (рост на 68,8%) и 26 фактов дачи взятки (рост на 13%).

Всего за отчетный период в Нижегородской области число коррупционных преступлений выросло на 52,2%, до 137. Из них 113 тяжких и особо тяжких составов (+98,2%).

Деяний против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления зафиксировано 127, рост составил 30,9%. Количество экономических преступлений при этом сократилось на 10%, до 469. Расследовано 391 уголовное дело (меньше на 4,4%), к ответственности привлекли 223 лица (меньше на 3%).

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе 2025 года средний размер выявленных взяток в Нижегородской области составил 174,5 тыс. руб.

Галина Шамберина