За взятки задержан замглавы Сибирского управления Ростехнадзора

Правоохранители задержали замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает региональное УФСБ.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант дела получил от директора центра промышленной безопасности взятку 400 тыс. руб. Подношение предназначалось за «преднамеренное выявление нарушений требований безопасности в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных на территории Бийского района Алтайского края».

По данным правоохранителей, при участии Виктора Бродта между фирмой взяткодателя и МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» были заключены договоры на выполнение работ по устранению выявленных нарушений. Кроме того, считают следователи, чиновник помог подписать актов выполненных работ по этим договорам, «которые в полной мере не обеспечивали устранение выявленных нарушений».

В региональном СУ СКР сообщили, что подозреваемого доставили из Алтайского края в Кемерово, где суд определит ему меру пресечения.

Александра Стрелкова