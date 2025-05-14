У «Крыльев Советов» могут возникнуть проблемы с лицензией на следующий сезон

По данным источника «Ъ» в руководстве Российской премьер-лиги (РПЛ), у нескольких клубов турнира могут возникнуть проблемы с получением лицензии на следующий сезон. Речь идет о самарских «Крыльях Советов» и подмосковных «Химках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В апреле текущего года сообщалось, что дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» увеличила сумму исковых требований к ПФК «Крылья Советов» до 933 млн руб. Это связано с задолженностью по договору займа.

Источник «Ъ» в ФК «Оренбург», находящемся на данный момент в зоне вылета в турнирной таблице в РПЛ, сообщил, что в клубе рассчитывают на недопуск какой-то из команд, и это позволит остаться в элите российского футбола на будущий сезон.

Вице-губернатор Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев отметил, что «пока не стоит делать преждевременных выводов, тем более негативных». «Клуб проходит процедуру лицензирования, подготовили все документы, которые будут рассмотрены на комиссии РФС в ближайшее время»,— отметил господин Яковлев.

Евгений Чернов