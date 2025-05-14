В Сочи до 17 мая будет действовать измененное расписание электричек

В Сочи временно изменилось расписание движения пригородных электропоездов. С 12 по 17 мая 2025 года по техническим причинам приостановлено движение части пригородных поездов, из-за чего скорректирован график на направлениях Туапсе — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор и Аэропорт — Лазаревская, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особые изменения коснутся пригородного поезда №6825 сообщением Сочи — Имеретинский курорт на 16 мая. Он отправится со станции Сочи в 22:00 (на 30 минут позже обычного), из Мацесты в 22:10 (вместо 21:40), из Хосты в 22:21 (вместо 21:51), с остановочного пункта Известия в 22:27 (вместо 21:57), из Адлера в 22:34 (вместо 22:04), из Олимпийской деревни в 22:48 (вместо 22:13). Прибытие на станцию Имеретинский Курорт запланировано в 22:53, что на 35 минут позже стандартного графика.

Детальную информацию о графике движения составов можно получить на сайте ОАО «РЖД», в кассах, на информационных стендах, а также по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-775-00-00.

«Ъ-Сочи» писал, что компания «Водоходъ Express» перенесла планируемую дату запуска пассажирского теплохода «Комета» для перевозок между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Морское сообщение хотят запустить до 20 мая 2025 года.

Мария Удовик