Депутат Елена Падалкина проиграла первый суд за голос в Пензенской гордуме

Ленинский районный суд Пензы отказал 12 мая депутату Пензенской городской думы Елене Падалкиной (член КПРФ) в удовлетворении иска о признании незаконным лишения права на выступления на одной из сессий совещательного органа. Информацию обновили в карточке дела на сайте суда.

Напомним, 29 марта, на девятой сессии гордумы депутаты впервые в истории органа проголосовали за запрет выступлений для госпожи Падалкиной. Тогда анонимная горожанка, имя которой до сих пор остается неизвестным, якобы обратилась к гордепу Алексею Савичеву («Единая Россия»), «возмутившись» критикой АО «Пензгорстройзаказчик».

Муниципальный застройщик в числе прочего занимается расселением аварийного жилья на улице Измайлова. К Елене Падалкиной обратились местные жители, которых, по их словам, ввел в заблуждение гендиректор компании — депутат областного заксобрания Иван Николаев (ЕР). Горожане предоставили коммунистке и журналистам аудиозапись с уверениями господина Николаева относительно условий получения нового жилья. Пензенцы уверяют, что позднее им предложили иные варианты, сильно отличающиеся от обещанных по качеству и стоимости.

Елена Падалкина рассказала «Ъ — Средняя Волга», что судья Екатерина Кашина перед вынесением решения провела в совещательной комнате 13 минут и присутствовавшим в зале свой вывод не объяснила. С мотивировочной частью можно будет ознакомиться позднее. Депутат планирует оспаривать решение.

«Регламент пензенской городской думы позволяет все, что захочешь. Можно не вести стенограмму и аудиопротоколирование. Мы запрашивали протокол комиссии по этике. Это сухой документ: за двое, один воздержался. Не приводят высказывания, доводы, как разбирали ситуацию. Я вообще не понимаю, было заседание или нет»,— прокомментировала собеседница.

Напомним, на рассмотрении Ленинского райсуда Пензы остается второй иск госпожи Падалкиной к гордуме. После лишения голоса на одну сессию ей запретили выступления до конца года. Заседание пока не назначили. Дело рассматривает судья Юлия Петрова.

Дарья Васенина