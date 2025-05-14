«Сальвадор Дали возглавил рейтинг»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как произведения Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Энди Уорхола стали драйверами аукционных продаж в доступном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

За первый квартал 2025 года на мировом рынке аукционов произведений искусства было продано 170 тыс. работ, что является стабильным показателем по сравнению с прошлым годом, и, учитывая обострившееся замедление рынка очень высокого класса, это впечатляет. Очевидно, что доступные сегменты работают на полную мощность. В анализе очень подвижного рынка давайте быстро рассмотрим, кто продает больше всего, по каким ценам и где. Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Энди Уорхол — три самых известных подписи ХХ века продолжают изобиловать на аукционах. Их шедевры могут стоить очень дорого, но их отпечатки, большинство из которых доступны, позволяют гораздо более широкому сообществу коллекционеров участвовать в этом рынке, не тратя миллионы.

В первом квартале 2025 года несколько сотен работ этих трех мастеров ушли с молотка в сотнях аукционных домов по всему миру. И, вопреки всем ожиданиям, не Пикассо, а Дали возглавил рейтинг, а его принты обычно оценивались в диапазоне от $70 до $20 тыс. Всего было продано 676 лотов с подписью Дали, из которых 85% были печатными изданиями. Следом за Дали Пикассо и Уорхол соревнуются за второе место ноздря в ноздрю. Но сюрприз: американский рынок был более активен для испанца, чем для американца. В первом квартале почти треть всех работ Пикассо были проданы в Соединенных Штатах, в то время как только 18% сделок по Уорхолу были заключены в Америке, а верховный жрец поп-арта добился наибольшего успеха в Австрии.

С 19 по 27 марта в венском Dorotheum прошла онлайн-распродажа, посвященная Уорхолу, на которой было представлено более 200 рисунков, терпеливо собранных более чем за 30 лет галереей Daniel Blau. Чернила, акварели, наброски — обильная и доступная коллекция по ценам $2-15 тыс., которая привлекла коллекционеров со всего мира. Итак, оборот работ Дали — $2,49 млн, продано 676 лотов. Оборот Пикассо — $18,6 млн, продан 561 лот. Оборот Уорхола — $16,8 млн, продано 539 лотов.

Дмитрий Буткевич