Срок для внесения поправок в законопроект о запрете «наливаек» продлили

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок предложил продлить срок для внесения поправок к проекту закона о запрете «наливаек». Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале 14 мая. Он подчеркнул, что нужно учесть все поступившие мнения. Со стороны коллег господина Четырбока возражений не поступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По тексту законопроекта поступило более 500 обращений. Большинство из них от жителей, которые требуют существенно ужесточить условия продажи спиртного и разрешенного времени его реализации. Также кратно увеличилось число тех, кто настаивает на повышении минимальной площади заведений общепита. Со стороны бизнеса поступают вопросы о критериях понятия «ресторан».

Под ограничения на текущий момент не попадают заведения, где есть отдельный вход с улицы, кухня, столы для посетителей и отдельные туалеты для персонала и гостей заведения. В штате «ресторана» должно быть не менее пяти сотрудников, включая минимум одного повара.

Подробнее о подготовке законопроекта о «наливайках» и новых требованиях — в материале «Ъ-СПб» «Для бара размер имеет значение».

Андрей Маркелов