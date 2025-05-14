Власти намерены подготовить школьных психологов к работе с детьми участников СВО

В Госдуме разрабатывают программу по переподготовке школьных психологов для работы с детьми участников специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщила председатель комитета нижний палаты парламента по развитию гражданского общества Яна Лантратова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ в Екатеринбурге.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Большая работа с детьми участников СВО ложится на плечи школьных психологов, которых не готовили к тому, как работать с горем и травмой»,— пояснила она.

Госпожа Лантратова добавила, что с начала проведения СВО депутаты Госдумы приняли 124 федеральных закона, которые касаются поддержки участников спецоперации и членов их семей, в 2024 году — 33. «Нам удалось значительно расширить меры социальной поддержки для данной категории»,— заверила глава комитета.

Василий Алексеев