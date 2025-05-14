Новый терминал аэропорта Минеральных Вод принял первый рейс из Москвы

В аэропорту Минеральных Вод открыли новый пассажирский терминал, который уже принял первый рейс из Москвы. Новый комплекс введен в эксплуатацию после двухлетнего строительства, став крупнейшим инфраструктурным объектом Ставрополья за последние 50 лет, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Современный комплекс способен ежечасно принимать свыше 1,5 тыс. пассажиров. В рамках проекта облагорожено около 43 тыс. кв. м прилегающей территории, включая 15 тыс. кв. м парка имени М. Ю. Лермонтова.

«Терминал появился благодаря поддержке нашего Президента, Правительства России, участию надежных партнеров»,— отметили в администрации края.

В планах администрации — продолжение развития воздушной гавани: переоборудование прежних терминалов прилета и вылета, реконструкция перрона и взлетно-посадочной полосы. Эти меры позволят аэропорту справляться с растущим пассажиропотоком и расширять географию полетов.

Николай Аксенов