«Народная любовь к невероятному игроку жива до сих пор»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о феномене популярности хоккеиста, покорившего болельщиков и в СССР, и в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рассказывая о спортсменах, которых обожала вся страна или даже весь мир, невозможно пройти мимо хоккеистов. Сейчас амбассадор народной любви, без сомнения, Александр Овечкин. Это вообще уникальная история, ведь на фоне сложной политической ситуации кумиром в России является человек, который 20 лет играл в хоккей в столице США. Яркий пример настоящего спортивного величия. Но Овечкин здесь не первопроходец, самая уникальная история народного признания в хоккее, очевидно, принадлежит Валерию Харламову.

Вы только представьте себе: разгар холодной войны, противостояние политических систем СССР и США, но болельщики за океаном от нашего игрока просто с ума сходят. Тренер Анатолий Тарасов писал, что никогда не видел, чтобы кому-нибудь еще рукоплескал 20-тысячный стадион. А ведь это случилось в Канаде во время знаменитой Суперсерии 1972 года не просто так. Спортивные журналисты тех лет писали, что Харламов был так же популярен, как Высоцкий. По данным опроса американских и канадских болельщиков, спортсмен был лучшим хоккеистом СССР, поэтому его пригласили как гостя на финальные матчи Кубка Стэнли. Так что за океаном Харламов тоже стал невероятно популярен.

Конечно же, о нем рассказывают много историй, как он ставил автографы прямо в паспорта, когда не было бумаги, как сотрудники ГАИ сразу же выдавали ему номер с цифрой 17, который красовался на свитере звезды, как ему предлагали $1 млн за контракт в НХЛ. Сейчас уже сложно сказать, что из этого правда, а что вымысел. Харламов погиб в автокатастрофе и стал легендой. Конечно, фильм о нем был лишь вопросом времени, только вот хоккеисты тех лет картину не любят, слишком много в ней художественного вымысла. Но это уже не важно. Цветы на могилу Валерия Харламова болельщики приносят постоянно, так что народная любовь к невероятному игроку жива до сих пор.

Владимир Осипов