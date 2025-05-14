Роль Северного Кавказа как стратегического транспортный узла обсудят на КИФ-2025

Кавказский инвестиционный форум, начинающий работу 25 мая в Минеральных Водах, сосредоточится на стратегической роли Северного Кавказа как транспортного узла. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Участникам форума продемонстрируют проекты, направленные на развитие инфраструктуры региона и его преобразование в ключевой экспортный хаб России.

Центральной темой мероприятия выбрана концепция «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее».

Программа включает более 50 событий, в том числе пленарные заседания с участием вице-премьера правительства РФ Александра Новака и правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Форум объединит руководителей государственных структур, представителей российских и международных компаний, СМИ, молодежного и научного сообществ.

Николай Аксенов