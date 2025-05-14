В Ростове на признание начальства и коллег рассчитывают почти 80% горожан

В Ростове-на-Дону в признании начальством или коллегами профессиональных качеств нуждаются 79% жителей. Об этом сообщила пресс-служба SuperJob, опираясь на данные собственного исследования. Оно также показало, что 63% респондентов ждут одобрения и от руководства, и от коллег. 14% удовлетворились бы похвалой только от начальства, а 2% — исключительно от сослуживцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Среди опрошенных женщин на признание их профессиональных качеств рассчитывают 83%, а среди мужчин — 76%.

Интересно, что 81% работников старше 45 лет и 80% младше — 35 лет также ждут похвали от руководства и товарищей по работе.

Также аналитики сервиса отметили, что у ростовчан с ежемесячным доходом 50-100 тыс. руб. потребность в профессиональном признании выражена наиболее сильно. Об этом сообщили 86% респондентов этой категории. Причем, одобрение они хотят получать от всех сотрудников, вне зависимости от ранга.

Только 17% опрошенных ростовчан заявили представителям SuperJob, что не нуждаются в оценке своих профессиональных качеств.

Наталья Белоштейн