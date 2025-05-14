Гергиев предложил Путину очистить Мариинский театр от «нагромождений эпох»

Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что реконструкция здания Мариинского театра должна предполагать выявление памятников архитектуры и очищение исторической части здания от нагромождений последующих эпох.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Гергиева, всегда немножко рискованно прикоснуться к зданию, которому уже далеко за 160 лет. Он подчеркнул, что в Мариинском театре есть историческая часть, а есть пристройки начала и середины XX века. Наибольший урон, по мнению дирижера, архитектурному наследию нанесла пристройка 1971 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Путин на заседании попечительских советов Мариинского и Большого театров назвал культурные учреждения мировыми центрами музыки и мощными символами России.

Андрей Маркелов