Владимир Путин назвал Мариинский и Большой театры мощными символами России

Президент России Владимир Путин провел совместное заседание попечительских советов Мариинского и Большого театров, сообщает пресс-служба Кремля. По словам главы государства, это два мощных символа страны, наша гордость, воплощение великой русской культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российский лидер отметил важную роль культурного достояния и двуховной идентичности в развитии общественной жизни государства, подчеркнув, что на текущий момент Мариинский и Большой театры являются мировыми центрами музыкального искусства.

«Спектакли и концерты этих прославленных театров, их филиалов широко востребованы и любимы публикой. Афиши ежегодно пополняются новыми постановками: каждый год – более десятка премьер»,— уточнил Путин.

Он добавил, что в следующем году Большому театру исполнится 250 лет. Мероприятия, приуроченные к этому событию, уже идут. Работает оргкомитет под председательством Татьяны Голиковой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что народная артистка РСФСР, бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет. Церемония прощания, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Петербурге.

Андрей Маркелов