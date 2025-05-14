Ереван заявил о готовности незамедлительно подписать соглашение о мире с Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти готовы незамедлительно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном. По словам министра, это необходимо для достижения устойчивого мира в регионе.

«В нынешних условиях геополитической напряженности и неопределенности Республика Армения по-прежнему твердо привержена содействию устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе. Как вам известно, Армения и Азербайджан объявили о том, что проект мирного договора согласован и доработан»,— сказал Арарат Мирзоян на 134-й сессии Комитета глав МИД Совета Европы (цитата по ТАСС).

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Лусине Баласян